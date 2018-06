Agito dentro e fora da SP-Arte

Fundada há quase um ano, a Act, empresa de art advising e projetos de Fernando Ticoulat e João Paulo Siqueira Lopes está a todo vapor com a SP-Arte. Além de receber importantes colecionadores mexicanos, a dupla comanda visitas guiadas pela feira e por diversas instituições culturais, brunch com Ricardo Kugelmas no espaço auroras e festa com a revista Terremoto.

Eles se dedicam a montar coleções de arte, mas também fazem projetos com instituições e marcas de moda, como Fit e Cris Barros. “A Act existe para fomentar a cadeia da arte de uma forma completa. Buscamos preencher lacunas entre o artista, a galeria, o colecionador, o curador e formar novos públicos e comunidades”, explica JP.