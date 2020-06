Agências de viagem lideram queixas no Procon-SP, na pandemia

Depois de cumprir a devida quarentena do contrato, após a venda da GPS para o banco Julius Baer, quatro ex-sócios da empresa – José Eduardo Martins, Roberto Rudge, Maurício Machado e Paulo Marchi – se uniram novamente para criar a Vitra Capital, um family office. No hub, administram atualmente R$ 6 bilhões de diversas famílias.

Da live promovida pela XP com Gustavo Montezano, do BNDES, vale registrar: o presidente do banco frisou que, hoje, a instituição financeira coloca “questões ambientais e sociais acima do lucro financeiro”.

Avisou também que as empresas que não pensarem assim, sairão do mapa em 20 anos. “Temos que entender que todos são responsáveis, e não apenas o governo sozinho”. Pelo mesmo caminho, optou Guilherme Bechimol, criador da XP.



Para os ouvidos

O Mozarteum decidiu apresentar, terças-feiras, concertos gravados pela TV Cultura. Começa hoje com a apresentação da orquestra KlangVerwaltung, de Munique, tocando Haydn e Bruckner. Via Facebook, às 19 hs.