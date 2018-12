Advogados se surpreenderam com liminar de Marco Aurélio

Advogados da ação contra prisão em segunda instância – impetrada pelo PC do B e motivo da decisão de Marco Aurélio ontem – surpreenderam-se com a liminar do ministro do STF.

As últimas movimentações formais de parte deles, envolvendo o tema, aconteceram em torno do dia 25 de junho – data em que assinaram sua última peça do processo apresentando dados da Defensoria Pública do Rio para embasar novo pedido de urgência.

Foi nessa ocasião que tiveram o último despacho com o ministro do Supremo, segundo conta uma fonte próxima ao processo.

