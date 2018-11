Advogados reagem a alfinetada de Barroso

Não passou batida, no longo voto de Luiz Roberto Barroso sobre indulto, nesta quarta-feira, no STF, sua alfinetada: “Parte do pensamento progressista no Brasil acha que os fins justificam os meios e que a corrupção nada mais é do que uma nota de pé de página”. Advogados que se sentiram atingidos reagiram no ato, via WhatsApp.

Só no grupo “Prerrogativas”, que reúne mais de 200 juristas, foram cerca de 40 mensagens. Quase todas dizendo que, para o ministro, combater a corrupção justifica “que se rasgue a Constituição”.