Advogados de policiais do movimento antifascismo foram ao STF

Advogados dos 14 policiais do movimento antifascismo protocolaram petição no STF. Querem ter acesso aos dados do dossiê, produzido pelo setor de inteligência do Ministério da Justiça.

E saber qual foi a extensão das buscas de quem assinou os manifestos. Além de pedir reparação, o intuito é educativo: evitar que o episódio se repita.

O pedido foi juntado à ação da Rede, que o STF julgou em agosto. Quando decidiram vetar por nove votos a um, a montagem, no Ministério da Justiça, de dossiês do gênero.

Bocão

A demanda pelo o Pronampe na Caixa é grande. E pelo que se apurou, os destinados a este tipo de financiamento acabaram ontem.

O banco se credenciou para receber mais R$ 10 bilhões por causa da alta demanda.

Enquanto isso…

Presídios paulistas têm índice de recuperação da covid-19 maior do que a média nacional. Dos 4.685 detentos infectados, 4.271 sararam (90,7%).

No governo federal, a média foi de 78,2%.

Amiga do dia

Pode faltar arroz no prato do brasileiro, mas a cervejinha nossa de cada dia, nem pensar. Apesar da pandemia, as vendas de cerveja no Brasil já estão no mesmo patamar do ano passado.

E se o arroz está caro, a cerveja pedida online é hoje até mais em conta do que a comprada no bar.

Pelo ar

A partir de outubro, o Mais Você será transmitido direto da casa paulista de Ana Maria Braga. E irá ao ar das 11h às 11h30. Não será mais um quadro do programa de Fátima Bernardes.

Pelo ar 2

A infestação sazonal de pernilongos no Jardim Paulistano fez Daniela Cerri Seibel, da Ame Jardins, recorrer à subprefeitura de Pinheiros. Pediu um ‘help’ para aplicação extra de inseticida.

Importados

Thomas e Claude Troisgros abrem seu primeiro restaurante em SP, o Chez Claude, na terça.

Vai ter Natal

Daniel Boaventura está planejando turnê de Natal entre 20 de novembro a 25 de dezembro – o cantor e ator não sabe ainda se a empreitada será online ou presencial.