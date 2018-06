Advogados de Cristiane Brasil protocolaram ontem, no STF, o parecer do ex-AGU Fábio Medina Osório.

Esperam que Cármen Lúcia decida logo o futuro da deputada petebista.

Na contramão dessa pressa, Randolfe Rodrigues entra hoje com nova ação contra a posse de Cristiane no Ministério do Trabalho.

Leia mais notas da coluna:

+ ‘Muitas mulheres se oprimem dentro de casa sem perceber’, diz Laís Bodanzky

+ Partido Novo é a legenda com a maior proporção de homens