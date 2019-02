Advogado defende cargo de diretor ambiental para companhias abertas

Renato Ochman vem, há tempos, defendendo que os empresários façam pressão junto ao Legislativo para forçar a inclusão, na legislação ambiental e nas regras para companhias abertas, da criação do cargo de Diretor Estatutário Ambiental.

Usando o mesmo princípio do que aconteceu no mercado de capitais, segundo lembra o advogado, quando criou-se o cargo de Diretor de Relações com Investidores – hoje responsável em “administrar esta área preventivamente”.

