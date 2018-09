Advogado de Bolsonaro prepara pedido de prisão preventiva contra agressor

Advogado de Bolsonaro, Antonio Moraes Pitombo acredita que “será difícil o candidato não adotar medida judicial drástica contra seu agressor”, segundo explicou à coluna. Tanto assim que, mesmo fora do Brasil, Pitombo está preparando pedido de prisão preventiva de Adelio Bispo de Oliveira para levar ao MPF.

Ele representa o presidenciável em questões criminais.

187 km

Michelle Bolsonaro estava ontem na casa de Paulo Marinho, no Rio, fazendo gravações do programa eleitoral, quando soube do ataque. Entrou no carro do empresário e partiram ambos para Juiz de Fora.

Leia mais notas da coluna:

+ Além do novo aumento da conta de luz, vem mais por aí

+ Presidente da SRB esquece neutralidade e sinaliza apoio a Doria