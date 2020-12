Advogado alerta sobre novo golpe pedindo estorno de depósito bancário

Conhecido advogado recebeu ligação com alguém dizendo que fez, sem querer, um depósito na sua conta no banco. E pede estorno. “Olhei e o valor constava lá, mas antes resolvi falar com meu gerente para saber como estornar e ele me proibiu de fazer isso”, conta.

Razão? Avisou que era golpe, que estão “fazendo depósitos nas máquinas de caixa eletrônico com envelope vazio. Como isso leva um tempo para ser descoberto pelo banco, os criminosos ligam rapidamente para reclamar com o dono da conta”.

E, garante o advogado: se te ligarem, diga que já avisou o banco e a polícia. Estão ligando de vários Estados”.