Advogada de mulher que acusa Neymar deixa o caso

Yasmin Pastore Abdalla – segunda advogada a representar a mulher que acusa Neymar – deixou o caso nesta quinta-feira. Ontem, Najila Trindade Mendes de Souza, a suposta vítima de estupro, constituiu um novo advogado: Danilo Garcia de Andrade, que havia sido convidado por Yasmin para assessorá-la.

Antes de Yasmin virar advogada de Najila, ela foi representada por José Edgar Bueno, que também deixou o caso.

Entenda a acusação

No sábado, dia 1º de junho, foi noticiado que uma mulher fez um B.O em São Paulo contra Neymar, acusando o atacante de tê-la estuprado no dia 15 de maio, em Paris. O episódio teria ocorrido depois deles se conhecerem pelo Instagram e de o jogador pagar a viagem para ela ir até a capital francesa para encontrá-lo. O caso rapidamente virou notícia em todo o mundo.

Neymar pai contou que seu filho estava sendo vítima de uma extorsão e que a mulher que o acusa teria pedido dinheiro para não denuncia-lo. Houve, segundo ele, uma relação sexual com consentimento.

O atleta utilizou seu perfil no Instagram para se defender, divulgando uma suposta conversa com a garota. No diálogo, os dois flertam e trocam mensagens de cunho sexual. O jogador, inclusive, publicou fotos enviadas pela jovem, nua. Especialistas ouvidos pelo Estado afirmam que, ao divulgar as imagens sem o consentimento da pessoa, Neymar pode ter cometido crime.

Devido à divulgação das fotos, a delegacia de crimes virtuais intimou o atacante a depor na sexta-feira, dia 7 de junho.

De acordo com a versão de Najila, ela estava em um quarto com o jogador de futebol, entre beijos e abraços, quando pediu que ele usasse preservativo. Neymar, segundo ela, achou que isso atrapalhou seu desempenho, ficou irritado e desferiu golpes. As marcas da surra estão registrados nas fotos do boletim de ocorrência, feito em São Paulo, emitido pelo médico que a atendeu, Luiz Eduardo Rossi Campedelli.

