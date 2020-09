Adriane Galisteu fala sobre ansiedade na quarentena: “É faxinão”

Só recentemente é que Adriane Galisteu conseguiu administrar sua ansiedade na quarentena. “Comecei fazer lives diárias e faxina depois do almoço. Mais muita malhação na parte da tarde. Não é faxininha, não. É faxinão, de fazer bolha na mão, ralar o joelho, mas tudo isso acabou me fazendo muito bem”. A atriz e apresentadora lançou o podcast “Fala Galisteu”. Ela afirma ser necessário ver o lado bom: “Fiquei direto com minha família e redescobri muitas coisas boas”.