Adriana Bittencourt lança projeto de turismo personalizado no Marrocos

Adriana Bittencourt mora há treze anos no Marrocos e sempre recebeu telefonemas de amigos pedindo dicas de lugares e o que fazer por lá. Juntando o útil ao agradável, a estilista resolveu acrescentar o turismo em seu business e acaba de lançar o projeto #PraLáDeMarrakechComAB. “Monto roteiros personalizados por Marrakesh, Tânger e redondezas”, explica a moça, que também oferece serviços de concièrge de luxo, planejamento de festas de casamento, viagem ao deserto, aluguel de Riad (tenda), personal shopper e “seja qual for o sonho do cliente.” “Pretendo fazer com que a pessoa se sinta como um morador local e entenda por que YSL, Talitha Getty, Farah Diba, Hermés, Rothschild, Mick Jagger e eu caímos in love pela cidade vermelha.” A primeira parceria de Adriana no Brasil foi com Paola Mansur, da Pama Tours.