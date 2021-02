Adriana Bittencourt aposta no Marrocos e retoma trabalho com amuletos

Na pandemia, Adriana Bittencourt voltou a fazer bijoux, seus tradicionais amuletos montados desde 1994. Posando para a coluna direto de Marrakesh, via FaceTime, a brasileira, que escolheu o Marrocos como segunda casa há 15 anos, conta que usou esse tempo para oficializar sua agência de viagem com foco no turismo marroquino. “Oferecemos uma programação especial para os brasileiros que querem conhecer o Marrocos de um jeito ‘insider”, explica. “Estávamos indo bem, mas com a nova variante de Manaus as fronteiras se fecharam para nós, brasileiros. Espero que essa situação se resolva logo”, ressalta Adriana.