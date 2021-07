‘Adoro fazer propaganda de produto que o consumidor possa devolver’

O profissional, que só atende a iniciativa privada, defende educação e voto distrital para melhorar a política: “Não é preciso estudar para ser publicitário ou presidente do País”.

Washington Olivetto nunca fez, não faz e não fará campanha política. O publicitário tampouco tem contas de governo – qualquer governo – na agência, que dirige, a WMcCann. Premiadíssimo – em 1º de outubro recebe, em Nova York, o cobiçado Clio Lifetime Achievement, com festa no Cipriani Wall Street para mais de mil pessoas –, faz questão de não criticar quem trabalha no ramo. “Entretanto, não tenho dúvida de que, se viesse a fazer campanha política, eu a faria mal. Por quê? Porque eu pre-ci-so da decisão profissional para conseguir fazer bem o meu trabalho. E, nas campanhas políticas, como diz a própria origem do negócio, as decisões são políticas”.

Regras claras predominam na iniciativa privada. Se um produto propagar algo mentiroso e agressivo contra seu concorrente, exemplifica Olivetto, o Conar proíbe o anúncio. Se o produto contar uma mentira acachapante, terá que sair do ar. Agora, se você votar em alguém por causa das suas promessas e ele não cumprir… “A frase que uso há anos, quando me perguntam por que eu não faço campanhas políticas é: porque adoro fazer a propaganda de produtos que o consumidor possa devolver quando não gosta.” No caso dos políticos, você tem que conviver com o erro durante quatro anos. “Quando o produto não cumpre uma coisa, não dá para botar um comercial na televisão dizendo que ‘não cumpri isso devido a uma crise internacional’”. Fato: o publicitário jamais navegará pelos mares do “nosso primeiro político, a gente nunca esquece” – paródia do inesquecível anúncio do sutiã da Valisére.

Aqui vão os melhores momentos da conversa.

Você nunca fez campanha política nem pegou contas de governo. Como e por que tomou essa decisão?

Quando comecei a trabalhar em publicidade, nos anos 70, o Brasil vivia uma ditadura e eu não queria fazer campanhas políticas. Nesse período, tive o privilégio de dirigir a criação de uma agência muito boa, a DPZ, que respeitou meu ponto de vista. Bem possivelmente, se fossem outros os meus empregadores, diriam: “Menino, você tem que fazer essa campanha”. E eu seria obrigado a mudar de emprego.

Mas depois entramos em um período democrático. O que aconteceu?

Percebi que os que tinham mais chances de conquistar as contas das empresas públicas eram as agências daqueles publicitários que fizeram campanhas dos políticos. Decidi que, por coerência, se não faço campanha política, tampouco aceitaria conta de empresa pública. Sei que acabei abrindo mão de algumas contas que sempre admirei. Hoje, tem toda essa história da Petrobrás, o que é muito ruim. Mas, durante um grande período, todos nós fomos fãs da Petrobrás ou dos Correios – outra empresa que eu admiro muito.

Só iniciativa privada, então?

Sim. Treinei para isso. Tanto assim que não tenho dúvida de que, se viesse a fazer uma campanha política, eu a faria mal. Por quê? Porque eu pre-ci-so da decisão profissional para fazer bem o meu trabalho. E, nas campanhas políticas, como diz a própria origem do negócio, as decisões são políticas. Sem nenhum preconceito com os políticos ou com as políticas – até porque eu brinco: se tem duas atividades que, para exercer, você não precisa estudar elas são publicitário e presidente da República. (risos)

Como assim?

Se você tiver boas ideias e souber comunicá-las, tiver carisma, souber montar boas equipes e administrar, você pode virar um bom publicitário e um bom presidente da República, sem ter estudado. Não tem curso para isso. Outra característica histórica que tem de publicitário e presidente da República – que é fundamental – é a capacidade de prever. Se tem uma coisa em meu negócio que é fundamental é, vamos dizer assim, “para onde será que o quadro social vai ?”; “do que será que os jovens vão gostar?”; “como será que vai andar a economia?” Sem dúvida nenhuma, o presidente da República também tem que ter essa capacidade de prever.

Qual é a grande diferença entre vender um produto e vender um candidato?

É que o produto não fala? (risos) Não, não. Com um produto, a gente não pode sequer cogitar a hipótese de fazer uma promessa que depois não seja cumprida. Por quê? A pior coisa que pode acontecer a um mau produto é ter boa publicidade. Todo mundo vai ter curiosidade sobre ele, vai consumir, vai perceber que ele é ruim. E não vai mais consumir.

Com relação ao produto, o consumidor tem o Procon, em que ele pode ir reclamar. Em relação aos políticos reclama onde? No voto?

Esse é um outro dado. Por exemplo, mais que o próprio Procon, a própria publicidade brasileira tem um código, o Conar, que tem a função de fiscalizar as falsas promessas, que olha o todo da comunicação e decide se, sob o ponto de vista ético, ela está correta, se ela é compatível com o público que está assistindo e uma série de outras coisas.

Isso não abrange a política?

O dramático disso é o seguinte: quantos candidatos no Brasil (ou possivelmente em muitos lugares do planeta) você já viu serem rejeitados e colocados para escanteio pelo consumidor dele – que é o eleitor – por promessas não cumpridas? Mais do que isso, todo e qualquer processo de cassação de um candidato passa por coisas que, normalmente, são extremamente graves e muito atípicas. Quantas cassações de mandato e quantos impeachments nós tivemos? No entanto, o número de promessas em todas as campanhas continua muito alto. Outra coisa: há, hoje, algumas restrições à propaganda de produtos que são filhas de radicalismos, como, por exemplo, do politicamente correto – que às vezes radicaliza coisas e “paternaliza” o consumidor em excesso. Nas campanhas políticas não tem isso de jeito nenhum.

Dê algum exemplo.

Se um produto disser algo mentiroso e agressivo contra seu concorrente, o Conar proíbe o anúncio. Se o produto contar uma mentira acachapante, ele imediatamente terá que sair do ar. Se um político pedir seu voto prometendo algo que ele depois não cumpre, nada acontece. Obviamente, ninguém pode ser contra existir a propaganda política, porque é ser contra um gesto democrático. Mas, a verdade é que a maior parte da nossa propaganda política é muito ruim – porque a maior parte dos candidatos é ruim. Onde está o mérito da comunicação comercial da iniciativa privada que eu faço? Normalmente, quando faço uma campanha, minhas intenções são: vender aquele produto e construir aquela marca. O que tenho que fazer é deixar em seu subconsciente uma imagem bacana, para que um dia, quando você vier a precisar do produto, e estiver em um supermercado, ao olhar dois muito parecidos, vai dizer: “Não sei por que, mas acho esse aqui mais legal, vou levá-lo”.

Será, então, que a grande diferença entre um produto e um político é que o produto tem que agradar sempre para continuar a ser consumido e um político, só a cada quatro anos?

Essa é uma das diferenças. O que eu quero despertar quando faço o Bradesco Brade Brasil? O sentimento de brasilidade e de orgulho por aquela instituição, uma série de coisas que tenho a obrigação que fique. Aí é que está, os profissionais envolvidos nisso também lutam para ficar, eles não mudam de partido o tempo inteiro. Eles têm que ficar, pois há projetos que são de longo prazo, eles querem construir as suas empresas.

Se você fosse fazer uma análise das campanhas políticas dos três principais candidatos, que estão no ar, o que diria?

É curioso, porque houve muitas movimentações inesperadas nessa eleição. Não sei se você reparou nisso, mas o número de pessoas que encontramos que dizem que iam votar no Eduardo Campos é muito maior do que o número de pessoas que a gente encontrava quando ele estava vivo. Então, essa eleição teve esse fator emocional muito forte. E as decisões de consumo na maioria dos locais – no Brasil principalmente – têm fortíssima influência emocional.

O voto é emocional?

Ciclicamente, você tem na política mundial (e o Brasil também teve isso) candidatos com forte intuição e são meio “homens-agência”. Eles mesmos fazem suas campanhas. Como Jânio Quadros, o Brizola ou o Lula. Nas campanhas para a presidência da República do Lula, o que o Duda Mendonça fez, principalmente, foi disciplinar o lado intuitivo do Lula.

E agora o João Santana está fazendo o que com a Dilma?

Aí é mais difícil, a Dilma não é uma personagem, não é uma “mulher-agência”.

Marina?

Também. Só que a Marina vive o momento favorável da “emocionalidade”, ela herda uma “emocionalidade”.

E Aécio?

A situação é muito atípica. Eu acho que o trabalho do Aécio estava todo preparado para a presença do Eduardo Campos no pleito.

O que pode fazer o eleitor para evitar ser vítima de propaganda enganosa?

A situação é mais complicada: o produto de consumo acaba, de uma maneira ou de outra, delimitando e disciplinando seu universo. O que não acontece na política, pois não temos componentes como voto distrital até projetos educacionais, que gerariam maior consciência. E aí, infelizmente, sem preconceito nenhum, as campanhas acabam sendo feitas baseadas no que fazer para adquirir o voto daquela maioria com menos oportunidade de reclamar e, eventualmente, menos dotada intelectualmente.

O que você teria a recomendar ao eleitor para ele aprender com ele próprio, consumidor de produtos?

O brasileiro consumidor de produto foi progredindo, durante muitos e muitos anos. Por quê? Porque ele passou a ter uma competição de mercado maior por produtos de maior qualidade. Essa foi a primeira coisa. E, vamos falar a verdade, tudo é também bastante recente no Brasil. Não tenho dúvida nenhuma de que os anos que nós tivemos sem eleição não criaram algumas gerações de consumidores de candidatos. Eu acho que, em um determinado momento, uma camada de brasileiros, possivelmente da nossa geração, ficou tão contente em poder votar que poder votar já estava bom demais.

A educação vai resolver o problema do eleitor?

Não tem dúvida nenhuma, eu acho que o projeto educacional é que vai fazer a gente ter não só melhores eleitores – vamos ter melhores candidatos. É o tipo do momento em que o consumidor melhora o produto, coisa que acontece também na iniciativa privada. Vamos dar um exemplo muito claro: em determinadas áreas, o consumidor ostensivamente melhora o produto. Isso acontece na gastronomia no Brasil. O brasileiro passou a viajar mais, a exigir mais e passou a ter um produto melhor.