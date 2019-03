Acordo na Lava Jato do PR inclui baratear pedágio

Pela primeira vez um acordo da Lava Jato beneficia de imediato, diretamente, a população brasileira. Acordo de leniência firmado entre a força tarefa no Paraná e a Rodonorte, concessionária de rodovias, estabeleceu uma multa de R$ 750 milhões dos quais quase metade, R$ 350 milhões, serão destinados a arcar com redução das tarifas de pedágio em todas as praças por ela operadas.

Outros R$ 365 milhões previstos na negociação vão para obras nas rodovias sob controle da concessionária. O texto vai a homologação pelo juiz da 23.ª Vara Federal de Curitiba.

A Rodonorte reconheceu ter pago propinas para mudanças nos contratos, no Estado do Paraná, desde o ano 2000.