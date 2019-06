Acordo Mercosul-União Europeia pode sair ainda hoje

Estão em reunião hoje, em Bruxelas, 28 ministros da União Europeia para fechar o acordo com o Mercosul. Segundo alta fonte que participa do processo, os pequenos percalços, coma a pressão feita pelos produtores de vinho do Rio Grande do Sul, foram superados. Essa mesma fonte garante que é de 95% a chance de o acordo ser fechado.

Iniciada há cerca de duas décadas, a negociação passou longo tempo paralisada. O avanço até um texto final que agora parece estar resolvido passou ainda por outros obstáculos nas ultimas semanas. Um deles foi a queixa de pelo menos quatro países europeus França, Polônia, Irlanda e Bélgica, quando ao impacto desse acordo na agricultura local.

O outro problema, de natureza política, foi a pressão de cerca de 350 ONGs, uma delas a influente Greeenpeace, que formalmente pediram à União Europeia para interromper tais conversas por causa da situação vivida no Brasil, onde o novo governo, do presidente Jair Bolsonaro, é criticado pelas políticas adotadas em relação aos direitos humanos e ao meio ambiente.

Se bem sucedida, a negociação entre os 28 países da UE e os quatro do Mercosul — Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai — criará um dos mais importantes acordos de livre comércio do planeta, com mais de 770 milhões de consumidores.