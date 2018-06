ACM Neto ‘sem pressa’ para decidir se disputa o governo

Localizado no icônico Edifício Oceania, de frente para o Farol da Barra, o 2222 também foi o palco da abertura oficial do carnaval da cidade. Em clima de festa, o prefeito ACM Neto entregou a chave da cidade do Rei Momo, o professor de História e Dança André Luís de Almeida, o Dallas — mas desconversou sobre política.

Cotado para concorrer ao governo baiano, ele definiu essa decisão como “a mais difícil” de sua vida pública, mas lembrou que não tem pressa para decidir. Se a decisão for ficar (na Prefeitura), ficarei com muito ânimo e a mesma energia de quando comecei”, garantiu. “E se for para sair candidato, vou entrar de corpo e alma na campanha.”

ACM vê com também simpatia a possibilidade de assumir a presidência do DEM, em março. Mas faz uma ressalva: que seu nome seja consenso. “As conversas estão avançadas e tenho disposição de ajudar o partido.”