ACM Neto comemora ‘novo patamar’ do carnaval em Salvador

Na abertura do carnaval de Salvador, a bordo do trio conduzido por Carlinhos Brown, Antônio Carlos Magalhães Neto estava radiante, anteontem, com o enorme público no Farol da Barra.

“Mudamos a cidade e o carnaval de patamar”, disse ACM Neto. Depois da abertura, ele foi curtir a festa no Camarote Salvador, um dos mais badalados do circuito.

Dez em turismo

Sob o tema “O Carnaval dos Carnavais”, a folia deste ano em Salvador deve movimentar, segundo a Prefeitura, R$ 1,8 bilhão. Até o início da festa haviam chegado à cidade 854 mil turistas – 6,5% mais que no carnaval passado.

A ocupação média dos hotéis está batendo em 95% – e nos outros espaços no entorno dos circuitos não se acham mais vagas para este período desde o início do ano.

No trio

Diferentemente de anos anteriores, quando participou da abertura do carnaval ao lado de ACM Neto, o governador da Bahia, Rui Costa, não chegou a tempo para a cerimônia da quinta-feira – segundo sua assessoria, por causa de reuniões administrativas. Também apreciador da folia, Costa seguiu dali para o Circuito Dodô e desfilou no trio de Bell Marques.

Triatro

No comando da Pipoca da Rainha e a bordo de seu trio, o Triatro, Daniela Mercury arrastou uma multidão pelo Circuito Dodô. “Arte é resistência!”, provocou, antes de começar a apresentação com uma de suas mais conhecidas músicas, Canto da Cidade.

Samba e Guedes

O empresário gaúcho Winston Ling, que ficou conhecido por ter apresentado Paulo Guedes a Bolsonaro, está no Rio com pelo menos dois programas na agenda. Um, curtir as escolas de samba na Sapucaí. Outro, almoçar com o ministro, que foi liberado pelo presidente e só volta a Brasília no dia 28.

“Me preocupo com o Guedes. Ele dorme muito pouco, tem estresse enorme…”, contou à coluna o empresário, que mora em Hong Kong mas prepara volta a Porto Alegre. Ling descarta a saída do ministro do governo: acha que Bolsonaro “não vai deixar”. Mas se ele sair, “aí sim preocupa. Aí sou eu que já penso em não voltar mais. Porque falta no Brasil gente preparada, com a cabeça dele”.

Doria na avenida

O governador João Doria definiu sua agenda de carnaval, que será agitada. Hoje ele estará no camarote da Prefeitura, no Anhembi, “representando” Bruno Covas ao lado de Rubens Rizek, secretário da Justiça. Amanhã vai à Sapucaí – ao lado de Wilson Witzel, seu novo aliado. E fecha o ciclo em Salvador, com o prefeito ACM Neto.

Bloco seguro

A Comissão Feminina do Carnaval de Rua e o Fórum do Blocos de Rua de São Paulo, mais 153 blocos, mandaram carta aberta à Prefeitura e às secretarias de Cultura, Segurança e Turismo.

Assunto? A preocupação com os furtos e roubos ocorridos durante o período de pré-carnaval. Eles querem conhecer em detalhes o plano de segurança preparado pela Prefeitura