Embora Carlos Marun tenha dito ontem que “não há guerra” entre Executivo e Judiciário, a pergunta corria solta nos meios jurídicos: pode o STF limitar os atos do presidente em temas nos quais a Constituição lhe dá plenos poderes para agir? Pois foi o que o ministro Luís Roberto Barroso acabou fazendo, ao reduzir o alcance do indulto anunciado por Temer no final de 2017.