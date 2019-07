Ação do PT contra Deltan cai com Lewandowski; ministro é crítico à Lava Jato

O pedido de senadores e deputados do PT para que o STF (Supremo Tribunal Federal) mande investigar os procuradores Deltan Dallagnol e Roberson Pozzobon caiu nas mãos de Ricardo Lewandowski, um dos membros da corte mais críticos à Operação Lava Jato.

A distribuição foi feita na sexta-feira, dia 19. A ação do PT trata de mensagens obtidas pelo site The Intercept Brasil segundo as quais os procuradores teriam a intenção usar o prestígio obtido com a operação para lucrar com palestras.

O ministro já tinha ficado, este mês, com uma demanda do partido para se investigue Sérgio Moro. Ele assume os processos em agosto, depois do recesso. Membro da Segunda Turma do Supremo, Lewandowski costuma votar contra a Lava Jato.

