Ação contra deputado que difamou Marielle patina na Câmara

Os dias passam, e a Comissão de Ética da Câmara não consegue criar sequer uma lista tríplice da qual, enfim, sairá um relator para a representação feita contra o deputado Alberto Fraga. Aquele que, dias depois do assassinato de Marielle Franco, no Rio, divulgou nas redes acusações falsas contra a vereadora do Psol.

O último lance para completar a comissão recaiu, por sorteio, sobre o deputado Thiago Peixoto – mas este preferiu renunciar ao seu posto na suplência a entrar nessa briga.

Hoje o conselho tem nova reunião para, quem sabe, compor o time.

