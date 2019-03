Acadêmicos do Baixo Augusta será multado, avisa Alê Youssef

Alê Youssef, da Cultura municipal, deixa claro: o bloco Acadêmicos do Baixa Augusta, assim como outros 5 ou 6 que passaram das 20 horas ocupando as ruas no domingo passado, serão devidamente multados. A tarefa caberá à Secretaria das Subprefeituras.

Integrando eventos

O secretário da Cultura avisa que vai cuidar, daqui por diante, de uma agenda especial na secretaria. Quer criar um calendário unificado de eventos culturais públicos e privados na cidade.

Para dar maior qualidade e assistência aos programas