Acadêmicos de SP avaliam se Semana de 22 foi ‘um marco’ ou apenas ‘um evento’

Acabam de ser definidos, pela Academia Paulista de Letras, os integrantes que abrem a celebração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922 – “que, por sinal, nasceu dentro desta instituição”, enfatiza seu presidente José Renato Nalini, visto que “todos os protagonistas a ela pertenciam, à exceção de Oswald de Andrade”.

Maria Adelaide Amaral abordará na primeira palestra online, já nesta quinta, 3, uma velha polêmica: A Semana de 22: um Evento ou um Marco na Cultura Brasileira? Depois dela, mas sem temas ainda anunciados, falarão Julio Medaglia, no dia 10, e Betty Milan, no dia 24.

Eu, Dercy

Está no forno um espetáculo sobre Dercy Gonçalves – a comédia Nasci para Ser Dercy. Com texto e direção de Kiko Rieser, a ideia é ter Fafy Siqueira no papel principal.

O enredo traz a história de uma atriz que, ao fazer o papel de Dercy, rejeita um texto que achou “caricatural e estereotipado” e decide mostrar como seria “a verdadeira Dercy”.

Música da tribo

As cantoras Jup do Bairro e Kaê Guajajara, o grupo Os Tincoãs e a Mostra Pankararu de Música estão entre os 33 artistas e coletivos contemplados pelo edital da Natura Musical em 2022.

Pela primeira vez há na plataforma projetos de povos indígenas do Norte ao Sul do País, como As Águas São Nossas Irmãs (RS) e Festival Kariwa Bacana (AM). Serão investidos R$ 5,5 milhões em novos álbuns, turnês, audiovisuais e capacitação no setor.

Inovação

Luiza Trajano e Cristiana Arcângeli estão entre os presentes no Future of Business, evento sobre inovação que o Sebrae promove entre dias 15 e 17 com executivos de Facebook, Amazon e L’Oréal, entre outros.

Equilíbrio

O Transamérica Expo Center lançou nesta segunda o encontro Ser Longlife Learning, que abre nos dias 7 e 8 de junho, para aprimorar performance profissional e equilíbrio emocional.

Doação

Os 70,5 mil passos dados por participantes na Rio Innovation Week foram revertidos em 7.566 pratos de comida para a ONG Ação da Cidadania. A contagem foi feita por uma pulseira fornecida pela Betterfly e pela Icatu.