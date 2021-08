Abdelmassih responde a processo de reconhecimento de paternidade

Condenado a 181 anos de prisão por dezenas de ataques a pacientes, Roger Abdelmassih responde na Justiça por ação de reconhecimento de… paternidade. Uma jovem de 28 anos quer saber quem é seu pai e entrou com pedido de indenização.

Quando o caso do ex-médico veio à tona, a moça procurou advogado. “Poucos sabem a dor de não saber da onde você vem. Muita gente hoje, depois de 30 anos, não quer saber se o filho é dele ou não. Mas ela quer resolver o passado” diz Jhessika Avelino, do escritório Freitas & Avelino. O processo está no TJ-SP para ser julgado. Segundo a advogada, ainda não foi possível notificar o ex-médico – mesmo ele preso, para que faça exame de DNA.

A ação foi ganha em primeira instância segundo Jhessika – que se absteve de revelar o nome da cliente e o valor pedido. Na segunda instância, o STJ entendeu que não têm legitimidade para decidir processo de indenização. Razão: os pais da suposta vítima já haviam recebido pagamento mediante acordo. Eles assinaram termo de indenização com a clínica muito antes da prisão do ex-médico.

O contrato feito para a fecundação previa que o óvulo fosse da mãe e o esperma do pai. Depois do parto, o casal fez exame de DNA. Resultado: confirmada a maternidade e a paternidade não. Reclamação feita, a dupla fez financeiro com Abdelmassih para colocar uma pedra na questão. Em tempo: o irmão gêmeo da jovem não quis acompanhá-la nas ações na Justiça. Tampouco seus pais.

Sonata

Aleksander Scriabin completa 150 anos de nascimento. E o pianista brasileiro Luiz Gustavo Carvalho lançará álbuns em homenagem ao russo na França e no Brasil. “Ele me chamou atenção desde meus 15 anos, foi paixão à primeira vista”, diz Carvalho.

Saúde

Marcos Buaiz entra no segmento bebidas. O marido de Wanessa Camargo fechou parceria com destilaria capixaba e o cantor sertanejo Thiaguinho. Inauguram fábrica de gim.

Saúde 2

Bazinho Ferraz, fundador da B&Partners.co, comprou participação na agência Vitrio.

Surpresa

Sete das dez transmissões olímpicas de maior alcance do SporTV foram de esportes estreantes. Quatro de skate e três de surfe.