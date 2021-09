A Todavia vai lançar, em outubro, o livro “Elke: Mulher Maravilha”, de Chico Felitti. Neste perfil biográfico, o jornalista e escritor conta a história da modelo carismática que explodiu no começo dos anos 1970 e conquistou milhões de fãs na televisão nos anos seguintes. O livro traz um caderno de imagens, como essa foto de divulgação do filme “Barão Otelo no barato dos bilhões”, de 1971.