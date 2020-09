A responsabilidade social

A Votorantim lança o Guia do Voto – Eleições Municipais. Escrito pelo cientista político Humberto Dantas, está no www.programacidadania.org.br e em lojas de e-book. A partir de hoje.

Instituto Grupo Boticário trabalha com o programa Empreendedoras da Beleza, que capacita gratuitamente mulheres e dá auxílio financeiro a algumas inscritas. No empreendedorasdabeleza.org.br.

A ONG Casa do Zezinho lançou o Somos Todos Zezinhos! para arrecadar fundos para crianças do Capão Redondo. No site doecz.com.br e no fone: (11) 3939-0257.