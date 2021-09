Renata Merquior, da rede de cabeleireiros DryClub, ampliou seu negocio entrando no setor da moda. A empresária carioca radicada em SP criou o e-commerce de moda The Club, que nasceu online e agora ganha espaço físico, na unidade do salão nos Jardins. Com curadoria feita por Renata e sua sócia, Bianca Latgé.