A preparadora de elenco de estrelas como Beyoncé vem ao Brasil

Uma das maiores preparadoras de elenco do mundo, a norte-americana Ivana Chubbuck vem ao Brasil para oferecer uma masterclass da “Técnica Chubbuck” para atores nos dias 1 e 2 de junho, no Teatro Cesgranrio. Beyoncé já foi “treinada” por ela.

CONTRAPONTO. Movimentos como a Rede Novos Parques e o Coletivo Salve Saracura querem mudanças na revisão do Plano Diretor. Uma das reivindicações é a alteração na Transferência de Potencial Construtivo – instrumento que possibilitou a criação do Parque Augusta. “O cálculo da indenização pelas áreas está muito alto”, explica o arquiteto Augusto Aneas, que integra o Salve Saracura.

TROCA DE NOME. A partir de agora, o Espaço das Américas, que celebra 20 anos de existência em 2022, passa a se chamar Espaço Unimed. Entre as próximas atrações da casa estão previstos shows de Caetano Veloso, Criolo, Joss Stone, Marisa Monte e outros.

SAFRA EM FOCO. Sergio Penchas, que por 25 anos atuou no Banco Safra, inclusive na gestão dos ativos da família, está de volta à Emerald – consultoria customizada no formato Multi Family Office. Com ele vai atuar Nilvio Fecchio, administrando recursos da família e de um grupo seleto de clientes. Penchas junta-se ao time de Ricardo Gallo, que retornou para presidir a J. Safra Holding.