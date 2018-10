Toda a correria do governo para consertar as coisas depois do incêndio do Museu Nacional esfriou depois que a disputa eleitoral esquentou.

A MP que cria a Associação Brasileira de Museus dorme sossegada nas gavetas do Congresso, ao lado de outras doze – e não há sinais de que possa ser retomada antes de fevereiro que vem.