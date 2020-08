“A gente não está aguentando, quer voltar a trabalhar”, diz atriz Clarisse Abujamra

Clarisse Abujamra tem aproveitado os “dias muito férteis” em casa, em SP, para produzir. Com as gravações da novela As Aventuras de Poliana, no SBT, suspensas pela pandemia, ela terminou de escrever seriado sobre mulheres acima de 70 anos e está gravando o longa Até a noite terminar. “Estou apreensiva, mas a equipe é eficientíssima, poucas pessoas no set, sem cenas mais íntimas. A gente não está aguentando, quer voltar a trabalhar. Tomo muito cuidado para não me deixar entristecer”, diz a atriz, que mora sozinha com a cadelinha Gaya. “Este período serviu como constatação da solidão, com a qual lido muito bem”.