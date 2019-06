Estilista Cecília Prado e sua mãe se unem a Tati Oliva para ação do bem

A estilista mineira Cecília Prado e sua mãe, Iara, se uniram com a Cross Networking, de Tati Oliva, para transformar pelo menos 3 toneladas de retalhos diversos em 1.000 cobertores reciclados para pessoas em situação de rua, em parceria inédita com a Campanha do Agasalho 2019. “Era um sonho antigo ajudar a agasalhar pessoas no frio”, conta Iara. Tati fez a costura com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo para as doações a instituições sociais e também engaja formadores de opinião a participar da força-tarefa. “Os influenciadores receberão 150 dos cobertores produzidos para que o gesto de doar também seja uma atitude particular”, conta a empresária.