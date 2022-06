A coleção de NFT’s de João Doria Neto

João Doria Neto, filho do ex-governador João Doria e conselheiro do Lide, é um entusiasta de NFTs. Ele possui em sua coleção 18 peças – disponíveis na OpenSea (plataforma de compra e venda de NFTs). Sua obra mais importante é um CryptoPunk. “Sempre almejei um. Foi essa coleção que inspirou a revolução tecnológica que vivemos”, contou Neto. O CryptoPunk #7964 custou cerca de 70 ETH. Ontem, cada Ethereum valia aproximadamente R$6.200.

Na época em que a obra foi comprada, a moeda virtual valia mais do que o dobro e a obra custou quase R$ 1 milhão. Mas o interesse de Neto vai além. “Acredito na tecnologia do blockchain (sistema de registro de transações em criptomoedas) e na sua aplicabilidade na iniciativa privada e políticas públicas. Será uma revolução – com diminuição de burocracia, transparência nas transações e no uso do dinheiro público.”