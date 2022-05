A cantora preferida das influencers na hora do ‘sim’

Lorenza Pozza, uma das cantora mais requisitada para apresentações em noivados e casamentos de blogueiras e influencers, lança hoje no YouTube o vídeo da canção Tudo O Que Eu Preciso. A artista contabiliza quase 800 casamentos em seu currículo (o número só não é maior porque esse mercado foi severamente impactado pela covid-19).

Ela já se apresentou em cerimônias de personalidades do mundo digital como Niina Secrets, Joyce Kitamura, Lia Camargo, Mari Saad e outras. Com a canção “Isn’t she lovely”(Stevie Wonder), ela bateu quase 8 milhões de players no Spotify e transformou-se em trilha no Instagram, registrando cerca de 200 mil Reels.

Recentemente, Lorenza lançou seu primeiro álbum autoral em um show que inaugurou o teatro B32, na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Agora, ela quer cantar em casamentos fora do País.

MODERNISMO E CUSCUZ. O Observatório da Gastronomia, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, e a Secretaria Municipal de Cultura lançam hoje o e-book Festival de Gastronomia Modernista. Nele, 22 receitas de cuscuz, prato típico do movimento.

LICEU. Michel Temer fala sobre a conjuntura política e econômica em almoço com diretores de empresas francesas, organizado pela Câmara de Comércio França-Brasil, hoje, no restaurante Cantaloup.

NA BIENAL. A Hipótese do Amor (Ed. Arqueiro) deve ser um dos hits da Bienal do Livro. A obra – sucesso no TikTok – é a estreia da neurocientista italiana Ali Hazelwood.