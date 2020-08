A brasileira Rita Batata integra elenco do espetáculo Mínimas Virtuais

A brasileira Rita Batata faz parte do elenco do espetáculo Mínimas Virtuais, que reúne artistas de países como México, Colômbia, Portugal e Peru. Transmitido pelo Zoom, o projeto mostra improvisações direto da casa dos atores que trazem histórias passadas em um mundo que vive uma pandemia… há anos. “Buscamos a relação de intimidade entre personagens, mas as histórias acontecem no meu quarto, na sala, no banheiro de casa… A exposição da minha intimidade também compõe esse universo ficcional”, explica.