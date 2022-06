Parada LGBT+ de São Paulo sentiu a ausência de Rodrigo Garcia

A ausência de Rodrigo Garcia na Parada do Orgulho LGBT+, na avenida Paulista, neste domingo, 19, está sendo sentida na comunidade. Segundo uma liderança do movimento, o governador furou um ritual seguido por seus antecessores, além de ter ido no mesmo dia à festa junina no Centro de Tradições Nordestinas.

Questionado, ele disse que apoia a parada e que enviou representantes ao evento, os secretários da Justiça e Cidadania, José Fernando da Costa, e de Turismo e Viagens, Vinicius Lummertz.