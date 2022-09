A arte de (bem) receber candidatos na própria casa

De linhas ideológicas distintas, eles têm em comum a mesma prática: reunir amigos em casa e promover encontros para ouvir o que políticos têm a dizer. Em tempos de eleição, cresce o interesse das pessoas em se informar sobre as ideias dos candidatos para participar do debate público. Resultado: a vida desses anfitriões fica muito movimentada.

O casal Ana Wilheim e Og Roberto Doria vão fazer amanhã na sua casa na Vila Madalena um jantar em torno da candidata a deputada federal Sonia Guajajara e juntamente com a bancada feminista. Og vai preparar uma moqueca vegetariana com banana da terra, pupunha, pimentão, dendê. Para acompanhar, um acaçá e tapioquinhas. Ana cuida da lista de cerca de 40 convidados. Ela compra flores, arruma as mesas com suas louças e toalhas bonitas. No momento da fala do candidato, o filho Kim Doria apresenta os oradores e depois organiza as perguntas do público.

No domingo passado, os candidatos a deputado Paulo Teixeira e Simão Pedro ficaram horas lá conversando com os presentes. “Teve até música, com uma amiga cantando e outro amigo tocando violão”, lembra Ana, que é socióloga e filha do urbanista Jorge Wilheim. Cada convidado paga R$ 80.

Já a empresária Karim Miskulin realiza encontros na sua residência no bairro Alto da Boa Vista com um lindo jardim na zona sul da capital. O último foi para ouvir o prefeito Ricardo Nunes. “Eu faço isso há 18 anos e porque eu adoro”, disse à coluna. “O gostoso de fazer em casa é que você pode dar um toque pessoal nos detalhes, deixar mais charmoso. E também não tem limitação de horário.” Questionada se é melhor juntar comida e política nesses eventos – que são gratuitos para os convidados –, ela diz “na minha casa sempre tem que ter comida se não fica muito frio e engessado.” São servidos pratos como atum defumado em crosta de manjericão e mexilhão ao molho gorgonzola. Para ajudar na organização, ela conta com cerimonialista e manobrista. A filha e o marido de Karim também participam. “É um clima descontraído que permite aprofundar de uma forma leve pautas que são importantes para o País”, resume. Os encontros com maiores adesões são realizados em outros espaços. Ela lidera o Grupo Voto e, recentemente, organizou um almoço para Bolsonaro no hotel Tangará, para Tarcísio de Freitas, no restaurante Varanda, e para Rodrigo Garcia, no Cantaloup.

Hino sertanejo ‘Boate Azul’ vai virar filme

O clássico Boate Azul, composto por Benedito Seviero e imortalizado pela dupla Bruno e Marrone, terá uma adaptação para os cinemas dirigida por João Gabriel Kowalski, que assina o roteiro com Gustavo Gerard e Luísa Guanabara.

Documentário sobre candidaturas LGBT

O documentário Corpolítica, com direção assinada por Pedro Henrique França (e produção de Marco Pigossi), sobre as candidaturas LGBTQIA+ no País, tem estreia mundial na mostra competitiva do Queer Lisboa, no dia 23.

BLOCO DE NOTAS

SIMPÓSIO. O Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês realiza nos dias 19 e 20 um Simpósio Científico sobre as transformações na parceria público-privada. O Secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, fará a abertura do evento.

RANKING. O InCor foi eleito pelo terceiro ano o melhor hospital da América Latina e do Brasil na área de Cardiologia e, pela segunda vez, o melhor na área de Cirurgia Cardíaca pela revista Newsweek.