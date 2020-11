Secretaria de Agricultura fez parceria com Pedro Paulo Diniz para produção de orgânicos

Pedro Paulo Diniz e Gustavo Junqueira, da secretaria de Agricultura, fecharam parceria para desenvolver produção orgânica de grãos no Estado. Diniz entra com a sua Rizoma – empresa com tecnologia de gestão na produção orgânica e a secretaria vai disponibilizar pesquisadores, equipe de campo e áreas de produção para o projeto.

“Vamos produzir insumos (soja, milho, sorgo) em grande escala, para que possamos oferecer carnes, leite e ovos orgânicos”, conta Junqueira.

Sobrecarga

Pesquisa global da Deloitte investigou o impacto da pandemia nas mulheres que trabalham fora. De acordo com o relatório, 82% das mulheres entrevistadas disseram que suas vidas foram afetadas, além de confirmar impactos negativos no equilíbrio entre bem-estar e trabalho.

E cerca de 60% têm dúvidas se querem continuar nas empresas em que estão empregadas. Preveem condições desfavoráveis para conseguir crescer na carreira.

Sobrecarga 2

Dentro de casa? 65% citam que a responsabilidade pelas tarefas domésticas aumentou e 39% sentiram impacto na saúde mental. Das 400 pessoas entrevistadas, 45 são brasileiras.

Sim ou não?

Rede, PSDB, Solidariedade, PSB e DEM disseram sim para o Todos Pela Educação. Os cinco partidos pretendem assinar carta-compromisso da ONG e engajar seus candidatos com a melhoria da educação básica.

Peso pesado

Biden fez ontem seu primeiro anúncio de impacto revelando os 13 nomes de quem ele escolheu para integrar sua “pandemic task force”. Entre os citados, está a brasileira Luciana Borio, que já trabalhou no FDA e na Casa Branca. A coluna publicou entrevista exclusiva da cientista no dia 24 de agosto.

Dúvida: por que 13 integrantes visto que até prédio nos EUA pula… o número?

Ela, Bethânia

Previsto para estrear nos cinemas em 2021, Maria – Ninguém Sabe Quem Sou Eu trará registros inéditos de Maria Bethânia. “O desafio é mostrar uma Bethânia pouco conhecida”, explica Carlos Jardim, diretor e roteirista do longa.

Terá ainda imagens raras da cantora em shows como A Hora da Estrela, inspirado no livro homônimo de Clarice Lispector.

Bethânia 2

O documentário é uma parceria Globo Filmes, Canal Brasil e GloboNews.

Pai pop

Marcado para janeiro o início das filmagens de O Papai É Pop. O longa é inspirado no livro homônimo de Marcos Piangers.

A comédia conta no elenco com Lázaro Ramos, Paolla Oliveira e direção de Caito Ortiz.

Play

O livro de Thomas Traumann O Pior Emprego do Mundo virou podcast na plataforma Orelo. Com relatos sobre o poder da comunicação governamental.