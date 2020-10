Com a pausa na novela, Isabel Wilker investe em poesia nas redes

Quando as filmagens da novela Gênesis, da Record, pararam no começo da pandemia, Isabel Wilker resolveu retomar seu trabalho de escrita. E tirou da gaveta projeto antigo, intitulado “Plano da Semana”, pelo qual frases diárias são postadas em seu Instagram. “São linhas, poemas curtinhos. Voltei para as letras, mergulhei na minha própria cabeça, nos meus pensamentos”, revela a atriz e escritora que também planeja publicar livro só de poesias.