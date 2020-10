Pesquisa mostra crescimento da audiência no streaming de áudio; Spotify lidera acesso

Ouvidos abertos

O número de brasileiros que usam serviços de streaming de áudio chegou a 59,8 milhões no segundo trimestre de 2020. De acordo com pesquisa da Associação Brasileira da Música Independente (ABMI), comparando com o mesmo período do ano passado, o crescimento é de exatos 32%.

As plataformas licenciadas mais acessadas para escutar música e podcasts são Spotify com 62% do total usuários, seguida da Amazon Music, com 12%, e Deezer, com 9%.

Desencontros

Um setor da PF, que cuida de armas, respondeu a requerimento do deputado Ivan Valente (PSOL-SP) dizendo que não participou das discussões do Ministério da Justiça sobre a criação do escritório de importação de armas em Washington. Outra ala do órgão, do setor de logística, garante que foi incluída.

Desencontros 2

O projeto permitirá aquisições de equipamentos de melhor qualidade com preços mais acessíveis, segundo a PF. Para Felippe Angeli, relações institucionais do Instituto Sou da Paz, diversos setores e organizações sociais estão alijadas do debate sobre a política de armas do governo Bolsonaro: “Esta é uma indústria cheia de interesses”, afirma.

Escudo

Advogada e ex-desembargadora do TRF-3, Cecilia Mello assumiu a defesa da ex-executiva da Avon Mariah Corazza, indiciada por manter em situação análoga à escravidão uma mulher de 61 anos