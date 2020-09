Fux está definindo mediações online nos tribunais

Tête-à-tête

Com a pandemia, Luiz Fux, presidente do CNJ e STF, está definindo como serão as mediações online nos tribunais. Na sua mesa está proposta de criação de plataforma para videoconferências seguras.

Acredita-se que as mediações não podem mais ser adiadas. Por quê? Estimam-se 80 milhões de ações judiciais no País, com ingresso de algo como 30 milhões de novas causas por ano.

Do outro lado, existem 4860 mediadores e 3899 conciliadores no CNJ.

Páreo

Escolhido o marqueteiro de Márcio França: trata-se de Raul Cruz Lima. Terá tarefa facilitada: o candidato tem o segundo maior tempo de TV, diz seu assessor jurídico Anderson Pomini.

Fechou o tempo

Pode não ter debate do primeiro turno na Globo entre candidatos a prefeito em SP. As campanhas de Jilmar Tatto, Andrea Matarazzo e Guilherme Boulos são contra o formato proposto pela emissora: a de convidar apenas os quatro primeiro colocados.

Recuperando

Boas notícias. Segundo levantamento da PayGo – empresa de meios de pagamentos do C6 Bank –, o volume de transações, com cartões tanto de débito como de crédito na segunda semana de setembro, chegou a ser apenas…. 1,7% menor em relação à pré-pandemia.

Nos meses mais críticos de março e abril, a queda média foi de 60%.

Na defesa

O protocolo da CBF, aprovado pelo Ministério da Saúde, para a volta de até 30% dos torcedores do time mandante, estabelece que os ingressos serão vendidos de forma virtual e não pela cabine dos estádios.

Sócio torcedor terá prioridade na aquisição de entradas.

Na espera

A Pinacoteca antecipa curiosidades sobre a exposição indígena que entra em cartaz quando o museu reabrir: Véxoa: Nós sabemos. No @pina.

No Online

Ficou pronta a biblioteca Padre Charbonneau, do Colégio Santa Cruz.

A escola programa eventos virtuais como conversa com o escritor Alberto Manguel, ex -Biblioteca Nacional da Argentina e membro da Academia Argentina de Letras.