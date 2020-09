Mudança no comando da OMC pode ter reflexo na Embaixada do Brasil na ONU

Nos corredores do Itamaraty, pergunta-se qual será o destino de Maria Nazareth Farani Azevêdo, embaixadora do Brasil na ONU, diante da saída de Roberto Azevêdo da OMC – um ano antes do termino de seu mandato.

Ontem foi o último dia do diplomata no cargo.

Razão? Pelo que explica alta fonte do setor, o casal combinou – desde o início de suas respectivas carreiras diplomáticas – que sempre mudaria junto de posto, cidade e moradia. Para nunca se separarem fisicamente.

E assim foi até hoje.

Portanto, a não ser que Azevêdo queira permanecer morando em Genebra – onde ambos residem hoje – existe a possibilidade de Maria Nazareth também optar por pleitear troca de missão.

Quem conhece o casal jura que vai continuar na linha unha e cutícula, trabalhando e vivendo junto.

Mesmo depois da experiência de confinamento exigida mundialmente por causa da covid-19.

Azevêdo, em maio deste ano, anunciou sua saída explicada como “decisão pessoal”. Tomada, segundo ele, “somente após longas discussões com minha família: minha esposa aqui em Genebra, minhas filhas e minha mãe em Brasília…”.

Voz da razão

Drauzio Varella, garoto-propaganda do TRE-SP, conseguiu duplicar o número de voluntários para trabalhar como mesários nestas eleições. Eram 52 mil em 13 de agosto, antes da campanha publicitária sem cachê, protagonizada pelo médico. Agora somam mais de 115 mil.

Razão 2

Hoje é a vez da Justiça Eleitoral estrear nova campanha. Atila Iamarino empresta, também gratuitamente, sua voz e imagem para o combate às fake news.

O cientista compara o ato de compartilhar notícias falsas com o de contaminar alguém por meio de vírus.

Quem vem

A Celine pretende abrir, em novembro, sua primeira bandeira na América Latina.

Onde? No Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.