Ação conjunta da comunidade libanesa para ajudar o Libano

A Câmara de Comericio Brasil-Libano acaba de soltar este comunicado. A comunidade libanesa conseguiu, em conjunto, montar estratégia para ajudar o Libano.

Aqui vai:

Diante da atual calamidade no Líbano, as entidades líbano-brasileiras reunidas entendem a necessidade de que o empenho humanitário desta grande coletividade seja devidamente ordenado, a fim de que os recursos por nós levantados cheguem efetivamente, em forma de suprimentos, aos libaneses que precisam.

Para tanto, foi aberta uma conta-poupança emergencial, em nome da Câmara de Comércio Brasil-Líbano, que concentrará os eventuais fundos com total transparência e prestação de contas. Os valores arrecadados serão destinados à compra de alimentos, medicamentos e outros artigos de urgência indicados pelas autoridades libanesas. Ao mesmo tempo se providencia estrutura logística para armazenagem e despacho, bem como um portal on-line para a inscrição de donativos.

Banco Bradesco

agência 099 conta-poupança 302324-9 CNPJ 62.370.887/0001-67

Contatos:

WhatsApp +55 11 9 548 548 99 associados@ccbl.com.br

ou através das entidades coligadas