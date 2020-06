Persio Arida compara Plano São Paulo ao Plano Real

Persio Arida participou, quarta-feira, da reunião quinzenal do Comitê Empresarial Econômico, montado por Doria.

Traçou ali, para os 137 empresários participantes, um paralelo do Plano São Paulo com o Plano Real, dizendo que ambos foram estruturados em fases, com indicadores transparentes e preanunciados para passar de uma fase para outra.

O economista disse ainda que o novo plano do governo paulista permite respeitar os limites da capacidade hospitalar ao menor custo social possível, lamentando a falta de ajuda do governo federal para as empresas. Ressaltou, também, a importância de testes em massa para dar segurança na mudança de uma fase para outra.

Unidos

Petição direcionada à Secretaria Especial de Cultura pede ajuda para a Cinemateca. Mais de 18 mil pessoas já assinaram o documento – que conta com apoio de nomes como Lygia Fagundes Telles e Ismail Xavier, além de associações ligadas ao audiovisual.

O vereador Gilberto Natalini também solicita que a Enel dê um prazo maior para o pagamento da luz da Cinemateca, e está acionando o ministro do Turismo e a Câmara Municipal de SP – entre outros órgãos.

Batendo

Em tempos de pandemia, o coração é importante…O arquiteto Guto Requena, em parceria com o MidiaDub, desenvolveu um aplicativo que coleta batimentos cardíacos e os envia para quem você ama. Por meio do celular.