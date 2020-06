Paulo Borges tem fotografado o namorado, o modelo Fernando Schnerocke, na quarentena

Paulo Borges está aproveitando os dias em casa para dar prosseguimento ao seu trabalho com moda de forma diferente. O criador da SPFW – que teve a edição de abril cancelada pela covid-19 – está fazendo ensaios com o namorado, o modelo Fernando Schnerocke. “Já estamos há mais de 60 dias em isolamento. Passar 24hs do dia em casa todos os dias com as mesmas pessoas, além de intimidade, tem que ter muito amor. Adoro fotografia e tenho me divertido”, diz ele, que neste retrato fotografou Fernando com peças da Freihei, que faria desfile pela primeira vez na edição Fashion Week.