Cloroquina está descartada como medicação contra coronavírus

O COVID-19 Treatment Guidelines Panel – conhecido, desde março, por the Panel– recomendou, nos últimos dias, o não uso dos seguintes medicamentos:

Combinação da cloroquina associada à azitromicina– por causa dos efeitos tóxicos. E a Lopinavir/Ritonavir (Kaletra) ou outros inibidores (AIII)– em consequência de dinâmica desfavorável e testes negativos.

A testagem foi realizada entre dezembro de 2019 e abril de 2020.

Pelos ares…

A FAB tem feito bem mais do que transportar membros do Executivo. Segundo se apurou, já realizou 70 missões na pandemia da covid-19, levando mais de 55 toneladas de equipamentos distribuídos Brasil inteiro.

Exemplo: respiradores, testes de coronavírus, vacinas contra influenza e insumos médico-hospitalares.

Nessa toada, já transportaram até… militares especialistas em defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Para Manaus.

… e por terra

E esta semana começou a produzir e distribuir marmitas entre caminhoneiros da região portuária de Santos. São 800 por dia – almoço e jantar. Boa parte dos postos de serviço das rodovias está fechado.

Ação foi planejada pela FAB para durar 60 dias.

Patrimônio

Árvores centenárias –incluindo as plantadas por Tomé de Sousa, fundador de Salvador – estão vindo ao chão por conta de obra da prefeitura, de alargamento das calçadas. Começou dias antes do carnaval. E, para não atrapalhar a folia, foi feita às pressas. Resultado: raízes foram cortadas sem critério. A ambientalista Luiza Olivetto diz que é mais um patrimônio histórico e ambiental destruído no Brasil.

Hotéis

Guilherme Boulos, Padre Julio Lancelotti e Luiza Erundina entraram com representação no Ministério Público para que a Prefeitura requisite quartos da rede hoteleira paulistana para abrigar a população sem teto na pandemia. Boulos já marcou reunião na procuradoria.

Prefeitura afirmou que está “em tratativas” para pôr em prática a lei que permite esse uso –foi sancionada por Bruno Covas no último dia 1º.

Hotéis 2

Nesse mesmo sentido, a Assembleia paulista apresenta hoje projeto de lei coletivo com 30 propostas de enfrentamento à covid-19. Entre elas, a que autoriza o Governo de SP a usar hotéis e albergues para abrigar funcionários da rede pública de Saúde que precisem ficar em isolamento.