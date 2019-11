Briga na Jovem Pan põe Nunes e Gleenwald no topo do Google

GLEENWALD E NUNES. FOTO: REPRODUÇÃO

Os nomes de Augusto Nunes e Glenn Greenwald ficaram entre os assuntos mais buscados do dia ontem no Google, quando os dois protagonizaram uma briga no programa Pânico, da Jovem Pan. Augusto teve picos de visita aumentados em 100% às 13h24, logo após o episódio, e a busca pelo nome de Glenn aumentou em 26%.

Casos do gênero

são raros…

Poucas vezes uma discussão entre jornalista e entrevistado chegou às vias de fato. Episódios parecidos aconteceram entre João Gordo e Dado Dolabella no programa de João na MTV, em 2003, e entre Jorge Kajuru e o boxeador Marinho, em 2004.

…e ficaram

no bate-boca

Bate-bocas pesados – mas sem contato físico – lembrados ontem incluem um desentendimento sério entre Cacá Rosset e Clodovil em 2005, no Show do Tom (Cavalcanti) na TV Record, outro de Brizola e Paulo Maluf, em debate presidencial de 1989 e uma provocação de Oswaldo Sargentelli que enfureceu Adhemar de Barros, na TV Tupi nos anos 60.

Quanto custa uma CPI

para o contribuinte

Quem vai depor em uma Comissão Parlamentar de Inquérito e não mora em Brasília recebe diária de R$ 531,44, incluindo pernoite. O valor é o mesmo tanto para um convocado – quando é obrigado a depor –, quanto um convidado. Sem pernoite, a verba cai pela metade.

Nos dois casos há um “adicional de embarque”, mas o total não pode ultrapassar R$ 700. Quando a CPI é Mista, como é o caso da Fake News, quem paga é o Senado.

Comprar casa é

para quem pode

Pesquisa da Ipsos aponta que 58% das pessoas – 3 em cada 5 –, nos 20 países consultados, dizem não ter capacidade para comprar uma casa em seu país. No Brasil, essa média chega a 61%.

Ainda assim, na lista dos mais otimistas com o futuro, o Peru chega a 80%, o Brasil tem 79% e a Argentina, 78%. Em outros continentes, Arábia Saudita tem 73% e Índia, 72%. O estudo ouviu 20.448 pessoas em 29 países.

A corrida dos

futuros advogados

O Mestrado em Direito da Uninove recebe neste sábado, 9, mais de 1.800 candidatos, de todos os 27 Estados do Brasil, para o seu processo seletivo. Trata-se do maior processo do gênero na história do País, de um Mestrado em Direito. A relação é de 56 candidatos por vaga.

Brasileiro do Royal Ballet

vem dançar Dom Quixote

Thiago Soares, que dançou 15 anos no Royal London Ballet, chega hoje a SP e começa a ensaiar com o grupo Paula de Castro. Vai dançar a Suíte de Dom Quixote, dia 21, no Teatro Alfa.

Eterno Rappa é

atração em Noronha

Marcelo Falcão está em Noronha, onde será anunciado hoje pelo administrador, Guilherme Rocha, como atração do Réveillon oficial da ilha.

Rádio Saracura

abre os arquivos

A rádio comunitária Saracura, do Bixiga, liberou em sua plataforma todas as gravações de 2019. Incluindo conversas sobre o impacto dos rios canalizados da região, aves do bairro e o Museu Mumbi, reaberto ano passado.