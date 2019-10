Álvaro Moraes, dono do Juniper 44 e do Uper BBQ, juntou-se ao engenheiro químico Bertho Uyama, ex-executivo, e deram novo passo. Abrem dia 4, o Yuu Lamen, fast food dedicado a pratos do cardápio japonês. Investimento? R$ 1,3 milhão. O primeiro endereço será na Rua Augusta e o projeto prevê outros seis até 2021. Sabem que a concorrência é forte, mas avisam: “Com trabalho bem feito há espaço para crescer”.