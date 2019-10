PSL também se divide na Assembleia paulista

Não ficou só em Brasília a tempestade que desabou ontem sobre o PSL. Na Assembleia paulista, Douglas Garcia, o único suspenso pelo PSL entre os 15 da bancada, ficou sabendo da sua suspensão… pela imprensa.

Ele acha que outros colegas – entre eles Gil Diniz, líder do partido na Casa – podem ter o mesmo destino, por defenderem explicitamente Jair Bolsonaro.

Leais ‘demais’

Garcia e Diniz chamaram de “covarde” o deputado federal Júnior Bozzella, da ala de Luciano Bivar, que ameaçou expulsar os que forem “leais demais” ao presidente.

Com a suspensão, Garcia está fora das comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Metropolitanos.

Homenagem ao 03 em SP

fica para dezembro

Em telefonema com Eduardo Bolsonaro, Garcia marcou nova data para a homenagem que o Zero 3 receberá na Assembleia. Ficou para 13 de dezembro a entrega do Colar de Honra ao Mérito Legislativo ao filho do presidente.

Horizonte de investimentos

na América Latina

Presidentes e diretores de bancos centrais do continente participam hoje, em Washington, do encontro promovido pelo Itaú com investidores globais. Em paralelo à reunião do FMI e Banco Mundial, o evento discutirá perspectivas de investimentos na América Latina.

Na mesa e na plateia, banqueiros e executivos dos BCs de Brasil, México, Chile, Colômbia e Argentina.

Jovens já se preocupam com

aposentadoria, diz pesquisa

Levantamento do CIE-E, entre universitários e aprendizes, revela que 78% deles se dizem preocupados com a aposentadoria. Consultados sobre como investem as economias, 43% disseram aplicar na poupança, 11% em educação e 6,5% em viagens. Outros 44% informam gastar no dia a dia, em lazer e serviços.

Propaganda em

hora errada

Uma propaganda da série Manifest, exibida nas telas do aeroporto de Congonhas, tem causado incômodo aos passageiros. É que o seriado conta a história de um avião que desapareceu… por cinco anos.

PT prepara festival

para Lula no Nordeste

Seja qual for a decisão final do STF sobre segunda instância, o PT já programou para 17 de novembro – na praia do Pina, no Recife – um Festival Lula Livre, “edição especial Nordeste”.

No palco devem estar Dilma, Fernando Haddad e Guilherme Boulos. Entre os convidados, Chico Buarque, Marcelo D2 e Daniela Mercury. A intenção é reunir também muitos artistas nordestinos.

Diretora premiada,

do curta ao longa

Depois do curta Instinct, que faturou 12 prêmios em 30 festivais e é sucesso em plataformas online, Maria Alice Arida já planeja seu primeiro longa – ainda em fase de roteiro, a ser apresentado na conclusão de seu mestrado no American Film Institute.

Vivendo entre SP e Los Angeles, a diretora acha que o #metoo, após o “escândalo Weinstein”, estimulou a demanda por mulheres atrás das câmeras.

Livro conta a

história dos leilões

A Sodré Santoro, maior organização de leilões da América Latina, ganhou livro sobre seus 40 anos, escrito por Allan Vidigal.

A publicação traz um panorama da história do mercado de leilões no Brasil e no mundo.