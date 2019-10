ONU Mulheres premia empresas que valorizam liderança feminina

….



REUNIÃO DE MULHERES EXECUTIVAS. FOTO AMCHAM

A ONU Mulheres lança nessa terça-feira, em parceria com a OIT e a União Europeia, a seção brasileira do movimento WOB (Women on Board, Mulheres no Conselho), cuja meta é ampliar a presença delas em conselhos de direção das empresas.

O movimento vai certificar companhias que tenham pelo menos duas mulheres em seus conselhos diretivos. No lançamento, que será em um hotel da Chácara Santo Antonio, pelo menos quatro empresas nacionais já estão certificadas: Arezzo, Hospital Albert Einstein, Copel e IBGC.

O evento é precedido, nesta segunda à noite, da entrega do Prêmio WEBS Brasil 2019, em sua terceira edição – para empresas que “priorizam o tratamento da diversidade de gênero em seus negócios”.