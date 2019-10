Para Lula, STF tem de ‘fazer valer a Constituição’

…..

Na espera

Lula viu pelo noticiário na TV, ontem à noite, o desfecho da sessão do STF – que adiou para hoje a decisão sobre critérios que podem anular condenações da Lava-Jato. “Ele estava otimista (antes da sessão) que o tribunal fizesse valer a Constituição”, contou à coluna seu advogado em Curitiba, Luiz Carlos da Rocha.

Hoje, dia de visita, o ex-presidente recebe os líderes sindicais José Maria Rangel, dos petroleiros, e Sérgio Nobre, da CUT, além da namorada, Janja, e outros familiares.

Noronha ‘em alta’

Após criticar, no Facebook, as taxas cobradas para acesso a praias em Fernando de Noronha, Bolsonaro voltou atrás. Portaria de do Ministério do Meio Ambiente informa que a partir de 1° de novembro os turistas estrangeiros desembolsarão R$ 222 – e não mais R$ 212 – por 10 dias.

E os brasileiros? Também vão pagar mais. Passam de R$ 106 para R$ 111.

Noronha 2

À coluna, o administrador da ilha, Guilherme Rocha, disse que o governo de Pernambuco manterá os R$ 73,50 por dia de permanência.

Presídios

Em “memória” ao massacre do Carandiru, que ontem completou 27 anos, organizações sociais e a Defensoria Pública entraram com ação contra o edital para privatização de serviços em presídios. Integram esse grupo a Conectas, o IBCCrim e o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania.

Alegam que tais atividades, por lei, são competência única do Estado. A licitação está marcada para dia 10.

Funil

Integrantes do Novo admitem, reservadamente, que a entrada de Claudio Lottenberg no partido, revelada anteontem pela coluna, mexeu com o xadrez da sigla. Internamente, ele é visto como favorito. O Novo já tem candidatos em 53 cidades.

Pelos inocentes

Na passagem, ontem, do Dia Internacional da Condenação Injusta, o Innocence Project Brasil – que luta contra condenações de inocentes – fez seu balanço.

Desde 2017, recebeu mais de 1.100 pedidos de assistência jurídica. Entre outras, obteve sucesso em três casos de libertação de presos injustamente condenados.

Bijou, o retorno

Patricia Pillar, Marieta Severo e João Vicente de Castro estão entre os artistas que participam do Clube de Amigos do Bijou, cinema que está sendo restaurado na Praça Roosevelt. Fazem parte de um grupo focado em ajudar na programação e divulgação do espaço.

Bijou 2

“Estamos restaurando o cinema, mas queremos que seja um espaço que se sustente”, diz Ivam Cabral, do grupo teatral Os Satyros, responsável pela reforma. A meta é reinaugurar o cinema em novembro – durante o festival Satyrianas, que comemora 30 anos da companhia.

Cinevaquinha

O Belas Artes exibe sábado sessão especial do filme Greta, com renda para o Festival de Cinema do Rio. A organização da mostra carioca espera arrecadar, em crowdfunding, R$1,2 milhão para colocar o evento de pé.

Degustações

Jefferson e Janaína Rueda se dividem, nos próximos dias. Ela estará domingo no Ñam, em La Paz, falando de sua experiência com as merendeiras paulistas. E Jefferson, no dia seguinte, vai contar a história da Casa do Porco em evento gastronômico que ocorre em San Sebastián, na Espanha. Dias depois, eles se reencontram em Buenos Aires, onde se realiza, no dia 10, a premiação dos 50 Best da América Latina.